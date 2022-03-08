- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دوت الخليج – أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره “جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي”.
وبحسب بيان مشترك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض، حثت السعودية، إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
كما أكدت المملكة، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، ضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تحث إثيوبيا على التعاون بحسن نية للتوصل بلا إبطاء… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.