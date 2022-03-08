بريطانيا تتخلص تدريجيا من واردات النفط الروسي ومنتجاته بحلول…

وكالات – قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء إنها ستتخلص تدريجيًا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022.

وأوضحت أن ذلك سيعطي السوق والشركات وقتًا كافيًا جدًا لإيجاد بدائل للواردات التي تغطي 8% من الطلب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن التحرك لمنع استيراد النفط الروسي هو الخطوة الأولى، واصفًا ذلك بأنه خطوة كبيرة يتخذها العالم.

وأضاف جونسون “أن كل شخص يمكنه أن يرى أننا بحاجة إلى قطع الاعتماد على النفط والغاز الروسي، حتى لو كان ذلك صعبًا للغاية بالنسبة للبعض”.

وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنج: “ستعمل الحكومة أيضًا مع الشركات من خلال فريق عمل جديد معني بالنفط لدعمها للاستفادة من هذه الفترة في إيجاد إمدادات بديلة”.

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء حظر واردات النفط والغاز من روسيا.

وأضاف بايدن بأن الولايات المتحدة يجب أن تصبح مكتفية ذاتيًا في مجال الطاقة.