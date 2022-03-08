مال وأعمال

عاجل.. الرئيس الأمريكي بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز…

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وكالات – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.

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وقال بايدن، في كلمة متلفزة، إن “قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا”.

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وأضاف أن هذا القرار “لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن واشنطن “تفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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