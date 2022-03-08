عاجل.. الرئيس الأمريكي بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز…

وكالات – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.

وقال بايدن، في كلمة متلفزة، إن “قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا”.

وأضاف أن هذا القرار “لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن واشنطن “تفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع”.