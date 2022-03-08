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السيسي يتفقد الجناح المصري في معرض الدفاع العالمي بالرياض

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دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في معرض الدفاع العالمي بالرياض، بصحبة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

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ويمثل المعرض “منصة عالمية في قطاع التصنيع الدفاعي، وتُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم”.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد الجناح المصري الذي يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتأتي المشاركة المصرية في المعرض في إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الدفاعية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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