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الخام الأمريكي يقفز 5% إلى 125 دولار وسط مخاوف حظر النفط…

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وكالات – ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مرة أخرى، الثلاثاء، في حين تستعد الولايات المتحدة للإعلان رسميا عن حظر واردات النفط الخام من روسيا ردا على هجومها على أوكرانيا المجاورة.

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وقفز سعر الخام الأمريكي بنسبة 5% إلى 125 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بشكل “غير مسبوق”.

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وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، بينما تدرس الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين حظر الواردات الروسية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسهم شركات الطاقة في وول ستريت، لكن معظم القطاعات الأخرى شهدت انخفاضا، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الآثار التي قد تحدثها الحرب على الاقتصادات العالمية، وخاصة على التضخم.

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وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بعد التأرجح بين المكاسب والخسائر الصغيرة عقب فترة وجيزة من جرس الافتتاح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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