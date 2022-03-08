انطلاق فعاليات بطولة FIP Star الدولية لرياضة البادل تنس في…

إسلام فضل – أعلنت مدينة O West، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية غربي القاهرة، عن انطلاق فعاليات بطولة FIP Star الدولية والتي ستقام في الفترة من يوم 11 مارس الي 13 مارس الجاري.

كما استعرضت الخطة السنوية لبطولات البادل في قلب مدينة O West، تحت رعاية الاتحاد الدولي للبادل، والاتحاد المصري للبادل، وبالتعاون مع شركة IEVENTS.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مدينة O West بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS، وسامي سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر والمهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل تحت التأسيس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن رياضة البادل تنس إحدى الرياضات التي انتشرت بصورة واسعة فلا يخلو مكان أو منشأة رياضية إلا ويكون داخلها مكان مخصص للبادل تنس.

وبين أن اليوم نشهد وضع حجر أساس لأول بطولة رسمية للبادل تنس في مدينة O West في ظل اهتمام عدد كبير من الرياضيين بها، وكون هناك لاعبون من رياضات أخرى يحرصون على ممارسة البادل بعد انتهاء مسيرتهم مع رياضتهم، ويسعون للمشاركة في بطولات البادل.

وتطرق وزير الرياضة في حديثه إلى دور الاستثمار الرياضي في زيادة قاعدة الممارسة الرياضية من خلال الأندية الخاصة والتي تصل إلى 40 ناديا ومازال عدد منهم تحت التأسيس، كما يتم التعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في دعم الأبطال الرياضيين.

ومن جانبه قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، إن شركة أوراسكوم للتنمية تسعى إلى تحقيق التكامل بين العنصرين الاجتماعي والرياضي، حيث تمكنا على مدار أكثر من 33 عاما من اكتساب خبرات في استضافة فعاليات ثقافية وفنية وبطولات رياضية عالمية في مختلف مدن الشركة.

وأضاف: كما تسعي الشركة في مدينة O West إلى دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، خاصا باكتشاف المواهب في المجال الرياضي وإتاحة فرص لهم ليكونوا ابطال المستقبل في العاب رياضية صاعدة.

وتابع: “ونسعى في مدينة O West أن نصبح مركز رياضة البادل في مصر بدءا من هذا العام من خلال أربع بطولات دولية للبادل وهم FIP Star , FIP Goldو Promise Kids وبطولتان محليتان”.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور سامي سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، أن استراتيجية الشركة تقوم على مدار أكثر من 33 عاما على بناء مدن متكاملة مُجهزة بالبنية التحتية لاستضافة فعاليات وانشطة عالمية.

وتابع سعد: “تحرص شركة أوراسكوم للتنمية على بناء مدن نابضة بالحياة والمجتمعات النشطة، لذلك يعد التعاون بين القطاعين العام والخاص حيوي لدعم وتفعيل الاستراتيجية القائمة على دعم الشباب وتطوير مهاراتهم”.

وأشاد عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS، بالتعاون “المثمر” مع شركة اوراسكوم للتنمية في تشجيع الرياضات الناشئة مثل ما حدث مع رياضة السكواش والحرص على استضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش لأكثر من تسع أعوام، وتصنف كواحدة من أهم البطولات العالمية.

وأضاف: “استكمالا لهذه النجاحات يقام هذا العام مع O West عدد من البطولات و يتنافس في بطولة FIP Star 51 فريق من 6 دول حول العالم، منهم 14 فريق مصري، ونعمل على توفير تجربة استضافة وإقامة مميزة”.

وقال: “تتميز رياضة البادل بسهولة وبساطة قوانينها حيث تجمع بين التنس والسكواش والراكيت، لذلك نجحت في خلال فترة قصيرة في استقطاب العديد من الممارسين والمشجعين، ونتوقع مزيد من الانتشار لهذه اللعبة، ونأمل ان تحتل مصر الصدارة على المستوى الإقليمي في تنظيم بطولات دولية.”