ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي بالرياض

العربية نت _وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

فيما قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصول السيسي إلى المملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

بعدها، انتقل الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي إلى الديوان الملكي.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أفاد في وقت سابق بأن “هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الصعد”.

كما أوضح في بيان أن السيسي سيبحث خلال الزيارة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

إلى ذلك، أشار إلى أنه من المرتقب أن يلتقي الملك سلمان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.