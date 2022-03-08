مال وأعمال

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

العربية نت _وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

predco_adv_2021

فيما قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصول السيسي إلى المملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

Edita2021

بعدها، انتقل الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي إلى الديوان الملكي.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أفاد في وقت سابق بأن “هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الصعد”.

FNG2021

كما أوضح في بيان أن السيسي سيبحث خلال الزيارة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

rsmtl

إلى ذلك، أشار إلى أنه من المرتقب أن يلتقي الملك سلمان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا