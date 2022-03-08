شل تعلن إيقاف جميع عملياتها القائمة في روسيا

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وكالات _ قالت شركة النفط العملاقة شل البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها ستوقف جميع عمليات شراء النفط الخام من روسيا.
وأعلنت الشركة في بيان لها، أنها ستغلق أيضا محطات الخدمة وعمليات وقود الطائرات وزيوت التشحيم في روسيا، وذلك بسبب الحرب على أوكرانيا.
وأضافت، “استرشدت إجراءاتنا حتى الآن بالمناقشات المستمرة مع الحكومات حول الحاجة إلى فصل المجتمع عن تدفقات الطاقة الروسية”.
يأتي ذلك، بعدما دفع غزو أوكرانيا مجموعة كبيرة من الشركات إلى الانسحاب من روسيا، بما في ذلك عملاقتي الطاقة بي بي، وإكسون موبيل.
كما تحول الاهتمام الآن إلى صادرات الطاقة الروسية، وهي مصدر أساسي للإيرادات لحكومة الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي الولايات المتحدة، أعلن المشرعون الرئيسيون عن الخطوط العريضة للتشريع من الحزبين لمنع واردات النفط الروسي إلى الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة، والتي تعتمد بشكل أكبر على الخام الروسي.
وحتى الآن ابتعدت الدول الغربية عن حظر واردات الغاز الروسي، لكن الضغط يتزايد على الشركات التي تواصل استقبال صادرات الطاقة الروسية.
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