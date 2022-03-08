جهينه تعتزم افتتاح مصنع أسيوط من جديد استعدادا لشهر رمضان

إسلام فضل _ قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه، إن الشركة تستهدف افتتاح مصنع أسيوط قبل بداية شهر رمضان المقبل وذلك بعد إغلاقه في عام 2016.

وأضافت فؤاد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم افتتاح المصنع لإنتاج كافة أنواع الزبادي، لتخفيف الضغط علي المصانع الاخري، وتوزيع المنتجات بكافة انحاء الجمهورية.

وأوضحت أن الشركة ستقوم بإغلاق المصنع من جديد بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم، مشيرة إلي أن الشركة قامت العام الماضي أيضًا بافتتاحه قبل نفس الشهر.

واشارت إلي أن الشركة قامت بإغلاق ذلك المصنع منذ تعويم الجنيه لتخفيف التكاليف علي الشركة، وتمتلك الشركة 4 مصانع في السوق المصرية، لافتة أن الشركة تخطط إصدار منتج جديد قبل بداية شهر رمضان التاسع في السوق وجذب شريحة أكبر من العملاء.

وأكدت أن شركة جهينة تعمل بشكل مستمر علي زيادة معدلات الجودة في إنتاج كافة أنواع المنتجات، مشيرة إلي أن مصنع المصرية التابع لشركة جهينه للصناعات الغذائية حصل على تقييم A في تصنيف المعيار العالمي لاتحاد التجزئة البريطاني BRCGS وذلك فيما يتعلق بشهادة الأمن الغذائي.

وتعد شهادة BRCGS والخاصة بسلامة الأغذية عالمياً هو واحداً من أهم وأدق وأكثر الشهادات العالمية صرامةً على مدار ال 20 عاماً الماضية، وقد تم اعتمادBRCGS من قبل أكثر من 20000 موقع في 130 دولة، ويعد أداة هامة لقياس الجودة ومدى إلتزام منشآت المنتجات الغذائية بالمقاييس والمواصفات العالمية فيما يتعلق بسلامة الغذاء.

وذكرت أن الشركة تعمل بشكل مستمر علي رفع الأسعار بشكل تدريجي علي المواطن وليس مرة واحدة، مشيرة إلي أن الشركة رفعت الأسعار من نوفمبر حتي فبراير الماضي بنسبة 3-4% علي حسب كل منتج، حيث أن رفع الأسعار بشكل تدريجي أثر علي أرباح العام الماضي.

واوضحت أن الزيادة التي تمت خلال الفترات الماضية بسبب ارتفاع معدل التضخم، بجانب العمليات بين روسيا وأوكرانيا التي يتم استيراد منها العلف للإبقار.

ولفتت أن المزراع التي يتم التعامل معاها في الحصول علي الألبان قامت أيضًا برفع أسعارها علي الشركة بسبب زيادة التكاليف.

وأكدت أن الشركة وضعت أستراتيجية منذ عام 2016 حتي الفترة الحالية علي تقليل التكلفة الإجمالية علي المواطن، بالإضافة إلي زيادة الطاقة التشغيلية.

وقالت رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه، أن الشركة تعمل منذ فترة علي تقليل استيراد المواد الخام ويتم استبدالها بالخامات التي يتم إنتاجها في السوق المصري، حيث يتم استيراد نحو 60% من الخامات.

وذكرت أن الشركة تخدم حوالي 135 الف نقطة بيع خلال الفترة الحالية، حيث تستهدف الشركة زيادة النقاط خلال الفترات المقبلة، لافتة أن يتم ارشاد دائما نقاط البيع في التعامل مع المنتجات لأن المشاكل التي تواجه كافة المنتجات دائما تكون بسبب سوء التخزين بنسبة تصل إلي 99.9%.

وأشارت إلي أن جهينة تعمل بشكل مستمر علي مواكبة طلبات الاستهلاك، بجانب متابعة المنتجات الغذائية التي يتم إصدارها عالميًا، حيث يتم طرحها بالسوق المصرية بنفس الجودة بسعر مناسب.