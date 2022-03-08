شيفرون الأمريكية تتطلع إلى تحقيق نتائج أعمال متميزة بمناطق…

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة الذى تقام فاعلياته خلال الأسبوع الحالي خلال الفترة من 7-11 مارس 2022 بمدينة هيوستن بولاية تكساس.

وتم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر وخططها البحثية بمناطق امتيازها في غرب البحر المتوسط وفي البحر الأحمر، والتعاون المشترك بين الجانبين في نقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره من خلال الاستفادة من البنية الأساسية التى تمتلكها مصر لإسالة الغاز الطبيعي.

وأوضح الملا أن اللقاءات المستمرة مع الشركاء فى إطار زيادة الاستثمارات البترولية تؤكد على مدى الثقة والتعاون بين الجانبين والرؤى المشتركة فيما يخص دعم عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيراً إلى أن دخول شيفرون للبحث والاستكشاف السوق المصري مؤخراً يؤكد على جاذبية الفرص البترولية التى تطرحها مصر وما تؤسس له من مستقبل واضح الرؤية لهذه الصناعة الحيوية التي لازالت هي المصدر الرئيسى لإمدادات الطاقة في العالم.

وأبدى نيف تفاؤله بتحقيق نتائج أعمال متميزة بمناطق عمل شيفرون بمصر في ظل الدعم الذى توفره وزارة البترول والاحتمالات والشواهد البترولية فى هذه المناطق، مؤكداً على اهتمام شيفرون بالإسراع بتنفيذ خططها.

وأشار إلى شيفرون بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 والذى شهد زخماً كبيراً وحضوراً قوياً ومناقشات ثرية أحدثت المزيد من تقارب وجهات النظر بين مصر وشركائها فى الصناعة البترولية ورؤيتها المتوازنة نحو الانتقال الطاقي.

يجمع مؤتمر أو أسبوع CERAWeek كل عام القادة العالميين في مجال الطاقة والصناعة على مدار 40 عاماً هى عمر المؤتمر لتقديم أفكار جديدة ورؤى وحلول لأكبر التحديات التى تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ، واستعراض آفاق وسياسات أسواق الطاقة العالمية وآخر مستجدات التقنيات الحديثة والتصنيع والتمويل والخدمات.

وتشهد فاعلياته هذا العام أكثر من 840 متحدثاً ووفوداً من ما يزيد عن مائة دولة حول العالم، وتعقد دورته هذا العام تحت شعار ” وتيرة التغيير: الطاقة والمناخ والابتكار”.