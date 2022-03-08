أسعار الغاز في أوروبا تقفز 27% لتتجاوز مستوى 3200 دولار

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روسيا اليوم _ واصلت أسعار الغاز المسال في أوروبا الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء، بنسبة 27.6%، مسجلة أكثر 3200 دولار لكل ألف متر مكعب.
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وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل في هولندا إلى 3277.5 دولار لكل ألف متر مكعب.
وسجلت أسعار الغاز أمس الاثنين ارتفاعا حادا في أوروبا بنسبة 79% للمرة الأولى، حيث بلغ 3900 دولار لكل ألف متر مكعب.
وقال مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وستقترح المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدا عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.
وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، إن الخطط “ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي”.
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