الحرب الأوكرانية تدفع أسعار البنزين في أمريكا لأعلى مستوى…

وكالات _ ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد، حيث وصل سعر الجالون إلى 4.14 دولار.

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ووفقا لبيانات ذكرتها شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية اليوم، فإن أسعار البنزين تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للجالون، والذي سجل في يوليو من عام 2008.

وبحسب شركة خدمة معلومات أسعار النفط، التي تجمع الأسعار لجمعية السيارات الأمريكية، لم يسبق أن دفع السائقون الأمريكيون هذا المبلغ أبدا مقابل البنزين.

وترتفع أسعار البنزين، مع استمرار روسيا في غزو أوكرانيا، بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي في ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005.