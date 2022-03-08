موسكو: حظر النفط الروسي في أمريكا وأوروبا قد يرفع سعر…

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– قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الاثنين إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا.
وأضاف نوفاك، في بيان بالفيديو أذاعه التلفزيون الروسي: “من الواضح تماما أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي.”
وتابع: “القفزة في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها. سيصل (السعر) إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر.”
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