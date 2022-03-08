الذهب يستقر عند مستويات 2000 دولار.. والبلاديوم يلتقط أنفاسه…

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– تراجع البلاديوم من مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين بعد أن عقد مسؤولون روس وأوكرانيون جولة ثالثة من محادثات لوقف إطلاق النار، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى مبيعات لجني أرباح من موجة صعود للأسعار.
ومن ناحية أخرى، استقر الذهب قرب المستوى النفسي 2000 دولار بدعم من طلب قوي للاستثمار الآمن.
وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2976.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1930 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى على الإطلاق عند 3440.76 دولار.
وصعد الذهب 1.3% إلى 1993.22 دولار للأوقية بعد أن لامس اعلى مستوى منذ 19 أغسطس 2020 عند 2002.31 دولار.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1995.90 دولار للأوقية.
وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز: “إذا لم نشهد نوعا من تخفيف التصعيد (بين روسيا وأوكرانيا)، فإننا سنرى الذهب عند مستوى قياسي مرتفع عاجلا وليس آجلا.”
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.57 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1116.01 دولار.
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