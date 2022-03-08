مؤسسة النفط الليبية: شركة بي بي البريطانية ستستأنف نشاطها في…

وكالات – قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الاثنين، إنها اتفقت مع شركة بي بي على استئناف نشاط شركة الطاقة البريطانية في ليبيا.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أن رئيسها مصطفي صنع الله اجتمع مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة BP خلال أعمال مؤتمر أسبوع سيرا بمدينة هيوستن الأمريكية، حيث بحثا استئناف نشاط الشركة في امتيازاتها الاستكشافية البرية بحوض غدامس والبحرية بحوض سرت.