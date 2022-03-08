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بريطانيا: الجميع سيتأثر عند ضم الطاقة للعقوبات المفروضة على…

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وكالات – قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الجميع سيتأثر عند ضم الطاقة للعقوبات المفروضة على روسيا.

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وأضاف رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية تتحرك بأسرع ما يمكن لوقف الاعتماد على روسيا للغاز والبترول.

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وأضاف جونسون: “نحن جميعا نتحرك معا بسرعة نحو شيء لم نفكر فيه مطلقا قبل 3 أو 4 أسابيع.. ولكنه الآن على طاولة النقاش”.

وأفاد: “علينا أن نفكر في كيفية الابتعاد بأسرع ما يمكن عن الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية.. الكل سيفعل ذلك فالجميع في نفس الرحلة”.

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وذكر أن بعض البلدان ستحقق ذلك بطريقة أسرع وأسهل من غيرها، لكن “هدفنا واحد وسنفعل ذلك معا للتأكد من حصولنا جميعا على البدائل والإمدادات التي يحتاجها الجميع”.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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