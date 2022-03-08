طيران الجزيرة الكويتية تعلن زيادة طفيفة في أسعار تذاكرها…

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وكالات – أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا فرض عليها “زيادة طفيفة” في أسعار رحلاتها إلى جميع الوجهات التي تخدمها.
وقالت الشركة، في بيان، إن أسعار تذاكر السفر ارتفعت إلى الوجهات الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 16.5 دولارا بالاتجاه الواحد، و32 دولارا للرحلات التي تفوق الثلاث ساعات بالاتجاه الواحد.
وقدم متحدث باسم الشركة اعتذاره “إلى جميع عملائنا عن هذا التغيير الذي تسبب به الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، حيث ارتفعت من 70 دولار للبرميل الواحد في بداية شهر ديسمبر من 2021 إلى أكثر من 130 دولاراً للبرميل”.
وأضاف “الوقود يُعد أكبر نسبة من التكاليف التشغيلية التي تتكبدها شركات الطيران، فإن التأثير كان مباشراً على أسعار الرحلات”.
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