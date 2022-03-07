السعودية: القطاع الصناعي اجتذب استثمارات بقيمة 21.6 مليار…

– قال وزير الصناعة السعودي، يوم الاثنين، إن السعودية اجتذبت استثمارات بقيمة 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) إلى القطاع الصناعي في 2021 لمشاريع للقطاع الخاص ومشاريع مشتركة مع كيانات حكومية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن الخريف، لرويترز أيضا، إنه لا يمكنه التعقيب على موقف الحكومة من العمل مع الشركات الروسية بينما يفرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.