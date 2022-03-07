بيبسيكو مصر تضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار خلال عامين

إسلام فضل _ قال محمد شلباية رئيس شركة بيبسيكو مصر، إن الشركة استمرت في تنفيذ خطتها الاستثمارية في السوق المصرية خلال العامين الماضيين رغم تداعيات جائحة كورونا، عبر ضخ نحو 200 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة علي هامش مؤتمر عاملة شغل، أن ذلك يأتي في ظل إيمان الشركة بأهمية السوق المصرية باعتبارها سوقا استراتيجيا لشركة بيبسيكو العالمية، ومن اكبر 10 دول تتواجد بها بيبسيكو من حيث العائد على الاستثمار.

وذكر شلباية أن الشركة انتهت من خطتها الاستثمارية التي اعلنتها الشركة منذ 4 سنوات والبالغة نحو 500 مليون دولار.

وأشار إلي أنه تم خلال الاعوام الماضية العمل على إضافة خطوط انتاج جديدة وكذلك توسيع شبكة التوزيع والمبيعات والمخازن وكذلك البحث والابتكار.

ولفت إلى أن الشركة اصبحت تجني ثمار خطتها الاستثمارية التي نفذتها في السوق المصرية من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومواكبة التغيرات ومعدلات الطلب المتزايدة.

ونوه بأن بيبسيكو مصر تعد واحدة من 5 شركات للشركة العالمية يتم ضخ استثمارات بشكل سنوي، في ظل التزامها بتحقيق النتائج التي يتم التخطيط لها.