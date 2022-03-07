بيبسيكو تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 18 مليون دولار في استصلاح…

إسلام فضل _ قال يومين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أسيا، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 18 مليون دولار في كافة دول العالم لاستصلاح الأراضي الزراعية خلال الفترة المقبلة.

واضاف ويليمسن، خلال مؤتمر عاملة شغل اليوم الاثنين، أن الشركة تعمل منذ فترة كبيرة علي استصلاح عدد كبير من الأراضي الزراعية، حيث تم استخدام تلك الأراضي وفي زراعة البطاطس ويتم توجيه جزء كبير إلي مصانع الشركة.

وأشار إلي أن الشركة تعمل بشكل مستمر علي دعم المراة في كافة أنحاء العالم عبر إطلاق عدة مبادرات، موضحًا أنه يتم تدريب المراة علي زراعة البطاطس.

ولفت إلي أن الشركة تعاقدات مع مؤسسة كير لتحسين صحة أكثر من 65 الف مواطن في محافظات البحيرة والجيزة والمنيا وبني سويف.

وأوضح أنه يتم أيضا من خلال كير تمويل وتدريب المراة المصرية في زراعة الأراضي الزراعية لإنتاج البطاطس، مشيرا إلي أن 90% من المشاركين مع كير تم زيادة إنتاجهم، كما قامت بيبسيكو باستخدام 40% من خلال إنتاجهم.

وأكد أن السوق المصرية يعد أكبر شريك إستراتيجي لبيبسيكو منذ حوالي 70 عامًا، ولفت إلي أن المراة تمثل 40% من إدارة الشركة، ونعمل بشكل مستمر علي تمكين ودعم المراة.