مال وأعمال

قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير المغرب تعزيز التعاون المشترك

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رنا ممدوح _ استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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ورحب الوزير في بداية اللقاء بالسفير المغربي فى القاهرة، مؤكداً متانة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، وأن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك.

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واستعرض الوزير عددا من فرص التعاون في الصناعات الكيماوية والمعدنية ومكونات السيارات خاصة الكهربائية منها.

وبحسب البيان استعرض الوزير أيضا نشاط شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقا) من خلال نموذج العمل الجديد الذي يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق واللوجستيات، وذلك باستخدام كتالوج الكترونى لعرض المنتجات المصرية للتصدير وأيضا مدخلات الإنتاج المطلوب استيرادها من الخارج، والتواجد في مختلف الأسواق العالمية عبر 14 مركزا تجاريا من بينها فرع في المغرب سيتم افتتاحه في النصف الثاني من العام الجاري.

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من جانبه، أكد السفير المغربي الحرص على تحقيق التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين ، والعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري البيني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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