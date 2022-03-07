نجيب ساويرس يدعو لزيادة مساحات زراعة القمح والاعتماد على…

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دوت الخليج _ قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن هناك مجموعة من الإجراءات الواجب سرعة تنفيذها لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد.
وكتب نجيب ساويرس في تدوينة على موقع تويتر، أنه يجب العمل على استبدال توليد الطاقة من الغاز والمازوت بالطاقة البديلة.
وأشار إلى ضرورة تصدير الغاز من محطات الغاز السائل لأوروبا للاستفادة من سعر الغاز العالى وتعويض الغاز الروسى.
كما دعا ساويرس إلى زيادة مساحات زراعة القمح لتغطية الطلب المحلي.
يذكر أن أسعار خام برنت تجاوزت 130 دولارا للبرميل صباح اليوم، كما أصدرت أوكرانيا قرارات جديدة لتصدير عدد من أصناف الحبوب والزيوت، منها الترخيص للتجار قبل التصدير.
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