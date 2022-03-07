مال وأعمال

مخاوف نقص الإمدادات تقود أسعار الغاز في أوروبا لتجاوز مستوى…

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روسيا اليوم _ حطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح التداولات رقما قياسيا تاريخيا، حيث تجاوز 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب.

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وسجل سعر الغاز في البورصة في أوروبا لليوم الرابع على التوالي رقما قياسيا تاريخيا وتجاوز خلال تداول اليوم 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب. م، وفقا لبورصة لندن ICE.

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في وقت سابق من اليوم الاثنين، تجاوزت تكلفة الوقود الأزرق 2400 دولار و 2500 دولار و 2600 دولار و 2700 دولار و 2800 دولار و 2900 دولار، 3200.

وكانت أسعار الغاز قد ارتفعت في أوروبا بأكثر من 7% مع بداية الحرب الأوكرانية وتم تداول عقود الغاز الآجلة فوق مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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