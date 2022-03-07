وزير الخارجية الصيني: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا…

وكالات _ أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي استعداد بلاده للتعاون مع القوى الكبرى في العالم للمساهمة في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وشدد، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم على ضرورة الحفاظ على سلامة المدنيين في أوكرانيا، وتأمين خروج الأجانب من البلاد.

وأكد الوزير الصيني على متانة العلاقات مع روسيا، وقال :”العلاقات مع روسيا قوية بصرف النظر عن التحديات العالمية … ولدينا التزام دائم لتعزيز التعاون معها

ودعا وانج يي “للعمل معا لتجاوز هذه الأوقات الصعبة”. وقال إن “تعددية الأقطاب أساس للوفاء بالالتزامات الدولية”. ورأى أن إدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف.

وتابع وزير خارجية الصين قائلا: “لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا هي الأكبر في العالم، لدينا التزام دائم لتعزيز التعاون مع روسيا”. وأكد أن “العلاقات مع روسيا قوية بصرف النظر عن التحديات العالمية”.