نمو حجم التجارة الخارجية في الصين 13.3% خلال أول شهرين من…

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن إجمالي الواردات والصادرات في الصين زاد بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2022.

وذكرت الهيئة العامة للجمارك أن الصادرات والواردات استمرا في النمو مزدوج الرقم في الفترة بين يناير وفبراير، بزيادة 13.6 في المائة و12.9 في المائة بالترتيب، مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن حيث القيمة الدولارية، بلغ إجمالي التجارة 973.45 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، بزيادة 15.9 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات.