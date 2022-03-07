مال وأعمال

مجموعة دانون الفرنسية للأغذية تعلق استثماراتها في روسيا

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وكالات – علقت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية استثماراتها في روسيا، وأشارت إلى أن أحد مصنعيها أغلق أبوابه في أوكرانيا عقب الغزو الروسي.

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وقالت دانون: “لقد قررنا تعليق جميع المشاريع الاستثمارية في روسيا، لكننا نحافظ حاليا على إنتاج وتوزيع منتجات الألبان الطازجة وأغذية الرضع؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان المحليين”.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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