مجموعة دانون الفرنسية للأغذية تعلق استثماراتها في روسيا

وكالات – علقت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية استثماراتها في روسيا، وأشارت إلى أن أحد مصنعيها أغلق أبوابه في أوكرانيا عقب الغزو الروسي.

وقالت دانون: “لقد قررنا تعليق جميع المشاريع الاستثمارية في روسيا، لكننا نحافظ حاليا على إنتاج وتوزيع منتجات الألبان الطازجة وأغذية الرضع؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان المحليين”.