مجموعة دانون الفرنسية للأغذية تعلق استثماراتها في روسيا

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وكالات – علقت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية استثماراتها في روسيا، وأشارت إلى أن أحد مصنعيها أغلق أبوابه في أوكرانيا عقب الغزو الروسي.
وقالت دانون: “لقد قررنا تعليق جميع المشاريع الاستثمارية في روسيا، لكننا نحافظ حاليا على إنتاج وتوزيع منتجات الألبان الطازجة وأغذية الرضع؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان المحليين”.
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