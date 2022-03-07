مال وأعمال

المجلس الأوروبي يرفض إغلاق المجال الجوي الأوكراني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

وكالات – أعلن المجلس الأوروبي، يوم الأحد، عن رفضه فرض حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية، قائلا “ربما يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة”.

predco_adv_2021

وجددالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، طلبه حلف الناتو إلى وقف الهجوم الروسي على بلاده من خلال فرض منطقة حظر طيران.

Edita2021

لكن الزعماء الغربيين رفضوا هذا الطلب خشية إشعال فتيل حرب أوسع في أوروبا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال مقابلة مع راديو (فرانس إنتر) إن نشر طائرات مقاتلة فوق أوكرانيا” قد يعتبر في الظروف الحالية بمثابة دخول الناتو في الحرب، وبالتالي ستكون مخاطرة بإشعال حرب عالمية ثالثة”.

FNG2021

نفى ميشيل أن تشعل العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حربا بين الاتحاد الأوروبي، أو الناتو، وبين موسكو.

rsmtl

وكان الرئيس، الروسي فلاديمير بوتن قد اعتبر في تصريحات سابقة أن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ”إعلان حرب” على موسكو.

ذكر ميشيل أن الحلفاء الأوروبيين، والأميركيين فرضوا عقوبات من أجل” الضغط، وإلحاق الضرر بالنظام الروسي، وليس الشعب الروسي.”

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس الأوروبي يرفض إغلاق المجال الجوي الأوكراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا