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دوت الخليج – أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في المجر أتمت إجراءات تسفير مجموعة من المواطنين القادمين من أوكرانيا.
وأوضحت الخارجية، في بيان مساء اليوم، أن سفارة مصر في المجر أتمت، اليوم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية الصديقة، إجراءات تسفير 23 مواطنًا مصريًا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران.
وتوجه السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين والتأكد من إتمام إجراءات سفرهم عائدين إلى أرض الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة المصرية في المجر تنهي إجراءات سفر 23 مواطنا قادما من… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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