السفارة المصرية في المجر تنهي إجراءات سفر 23 مواطنا قادما من…

دوت الخليج – أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في المجر أتمت إجراءات تسفير مجموعة من المواطنين القادمين من أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية، في بيان مساء اليوم، أن سفارة مصر في المجر أتمت، اليوم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية الصديقة، إجراءات تسفير 23 مواطنًا مصريًا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران.

وتوجه السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين والتأكد من إتمام إجراءات سفرهم عائدين إلى أرض الوطن.