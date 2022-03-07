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الصحة تعلن ضوابط جديدة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

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دوت الخليج – أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبح متاحا في أي مركز تطعيمات، دون الارتباط بمركز محدد.

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وأضاف أنه تقرر إتاحة التطعيم بالجرعة التنشيطية في أي مركز تطعيمات، ما لم يستقبل المواطن رسالة تفيد بالتوجه إلى مركز محدد.

وأكد أن التطعيم بالجرعة التنشيطية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على أخر جرعة، بينما تكون الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاما بعد 6 أشهر.

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ونوه الوزير بأنه وفقا لنتائج عدة دراسات علمية، تقرر الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح «چونسون» بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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