الخارجية: سفارتا مصر في رومانيا والنمسا تواصلان ترتيبات…

دوت الخليج – ذكرت وزارة الخارجية أن سفارتي مصر في رومانيا والنمسا تواصلان جهودهما لإعادة مواطنينا من أوكرانيا.

وأوضح الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن السفارة المصرية في بوخارست واصلت جهودها لضمان استمرار دخول المواطنيين المصريين من أوكرانيا إلى رومانيا عبر المنافذ الحدودية المختلفة، والتنسيق مع السلطات الرومانية “الصديقة”؛ لتوفير وسائل التنقل للعاصمة بوخارست، علاوة على توفير مقرات مؤقتة للإقامة.

كما أسفرت جهود السفارة مع السلطات الرومانية عن إمكانية حصول مواطنينا على تأشيرة دخول لرومانيا لمدة 15 يومًا فور الوصول لأي من المنافذ الحدودية الأربعة، فضلا عن السماح للمواطنين المنتهية صلاحية جوازاتهم بالدخول لرومانيا، والسماح لفاقدى جوازت السفر بالدخول بصور وثائق السفر الصادرة من السفارة المصرية في بوخارست، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا من تحليل الـ PCR، أو شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

كما سهّلت السفارة أيضا جميع التحضيرات والإجراءات الخاصة بإجلاء المواطنين العالقين فى بوخارست من خلال طائرة الإجلاء التى كانت الحكومة المصرية قد أرسلتها مؤخرا، والذي بلغ عددهم 175 مواطناً؛ وجارٍ حاليا الإعداد لاستقبال طائرة الإجلاء الثانية والمقرر مغادرتها مساء اليوم.

وأضاف البيان أن السفارة تواصل على مدار الساعة استقبال مواطنينا القادمين إلى رومانيا عبر المنافذ الحدودية، وتقديم جميع التسهيلات والرعاية.

وفي السياق ذاته، رتبت السفارة المصرية في فيينا، اليوم، عودة آخر مجموعة من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا والمتواجدين حاليا في العاصمة النمساوية إلى مصر، عقب التنسيق مع شركة مصر للطيران لضمان سفرهم على متن رحلتها التي غادرت مطار فيينا الدولى بعد ظهر اليوم متجهةً إلى القاهرة.

وبحسب البيان، حرص الوزير المفوض حازم زكى، القائم بأعمال سفارتنا في فيينا بالإنابة، على توديع المواطنين المصريين في مطار فيينا عقب الانتهاء من جميع إجراءات السفر الخاصة بهم، حيث أكد لهم حرص الدولة المصرية وسفارة مصر في فيينا على تقديم جميع أوجه الدعم لهم حتى مغادرتهم الأراضي النمساوية.