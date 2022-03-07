توقيع اتفاقية مشاركة البنك الأوروبي في تمويل مشروع المترو…

دوت الخليج – شهد وزيرا الخارجية، سامح شكري، النقل، الفريق كامل الوزير، مراسم توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي عالي الكثافة بقيمة 250 مليون يورو.

جاء ذلك على هامش فعاليات احتفالية إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة 2022/ 2027 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويشارك في تمويل المشروع: (بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 750 مليون يورو – الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو – البنك الآسيوي لتنمية البينة الأساسية بقيمة 250 مليون يورو ) بالإضافة إلى ما يوزاي مبلغ 200 مليون يورو ستمولها الخزانة العامة.

وأوضح وزير النقل أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، لتطوير منظومة النقل الحضري من خلال تنفيذ عدد من مشروعات النقل الجماعي ذات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة وطبقا لأعلى المعايير الدولية للتناسب مع خطة التنمية المستدامة للدولة.

وأشار إلى أن خطة التنمية المستدامة تستهدف تحقيق ما يعرف بالنقل الأخضر المستدام سواء بإقليم القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال استكمال خطوط مترو الأنفاق بها وإنشاء خطوط للجر الكهربائي الجديدة مثل (القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل)، وكذلك بمحافظة الإسكندرية من خلال تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي عالي الكثافة وتنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل.

وتابع: كما تهدف خطة وزارة النقل إلى تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة (العين السخنة/ مطروح) و(6 أكتوبر/ أسوان)و (قنا/ الغردقة/ سفاجا)، والتي تربط شرق مصر بغربها وجنوبها بشمالها؛ مما يساهم في ربط المدن الجديدة بالمدن القديمة وتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المختلفين

وفي تصريحات صحفية، أشاد وزير النقل بتوقيع اتفاقية المشاركة في تمويل مشروع مترو كهربائي عالٍ الكثافة في الإسكندرية، والذي سيكون أول مترو ينفذ خارج القاهرة الكبرى، والذي سيربط بين أبي قير ومحطه مصر بطول 21.7 كيلومترا طولي كمرحله أولى من مترو الإسكندرية الكبير.

وستصل المرحله الثانية والثالثة له إلى العجمي ثم إلى برج العرب؛ حيث سيربط مع القطار السريع العين السخنة/ العلمين/مطروح؛ ليتحقق الربط لكل أنحاء الجمهورية ببعضها بوسائل نقل كهربائي صديقة للبيئة ووسائل نقل حضري جماعي أخضر مستدام.

وأضاف أن هذا المترو هو بديل لقطار أبي قير القديم، إذ حان الوقت لأن “نستبدل القطار القديم الذي يعمل بالديزل إلى مترو يعمل بالكهرباء”.

ولفت إلى أن ذلك بداية لتطوير النقل الجماعي في الإسكندريه يعقبها تطوير ترام الرمل، الذي سيكون تراما متطورا كهربائيا أيضا صديق للبيئة.