مال وأعمال

تعليق إنتاج النفط من حقلين رئيسيين في ليبيا

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أ ف ب – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، تعليق إنتاج النفط من حقلين رئيسيين؛ ما تسبب في إلحاق خسائر فادحة بهذا البلد الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات، والذي يواجه أزمة سياسية خطيرة.

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توقف الإنتاج بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة “على إغلاق صمامات ضخ الخام” في موقعي الشرارة والفيل، مما أجبر المؤسسة على “إعلان حالة القوة القاهرة”، وهو إجراء يسمح بعدم تحميل الشركة مسؤولية عدم التزامها بتنفيذ عقود التسليم، وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته على فيسبوك.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في البيان، إن “إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (حوالي 32 مليون يورو)”.

تحاول ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، طيّ صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

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أدت حكومة موازية نصبها البرلمان الليبي اليمين القانونية الخميس، وتحاول الإطاحة بالحكومة في طرابلس، مما اغرق البلاد في أزمة مؤسسية تذكر بمرحلة الحرب الأهلية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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