هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر…

إسلام فضل – حل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة مجلة فوربس الأمريكية، لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط خلال عام 2021.

وتضم القائمة 50 قياديًا من رواد السفر والسياحة في المنطقة، 24 منهم يقيم في الإمارات، و11 منهم في السعودية، و4 في مصر، في حين يهيمن قطاع الفنادق والضيافة على القائمة، من خلال 26 قائد أعمال، يليه قطاع الطيران بـ17 قياديًا، ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.

واختارت فوربس، هشام طلعت مصطفى عن جهوده في إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي تعد “من أكبر مطوري العقارات في المنطقة”، وتمتلك أكثر من ألف غرفة وشقة فندقية عبر 4 فنادق: منتجع فور سيزونز شرم الشيخ، وفور سيزونز نايل بلازا القاهرة، وفور سيزونز سان ستيفانو جراند بلازا الإسكندرية، وكمبينسكي النيل القاهرة.

وتوقعت مجلة فوربس، أن يشهد قطاع السياحة والسفر نموًا عام 2022، وذلك بعدما حقق العام الماضي إيجابيًا بعدما استطاع استعادة جزء من نشاطه بعد عام من الركود التام بسبب جائحة كورونا، ومع التوسع في توزيع اللقاحات، واستمرار البلدان بفتح أبوابها والتخلص من القيود التي فرضتها الجائحة.

وصنفت مجلة فوربس، قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط في عام 2021، وفقًا للمعايير الآتية: حجم أعمال الشركة، بما فيها قيم الإيرادات والاستثمارات والأصول، وملكية الشركة والأصول، والمناصب التي يتولاها القائد، والخبرة المهنية، وقوة تأثير قائد الأعمال، والإنجازات الشخصية الأخرى.