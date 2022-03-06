متحدث الحكومة: اتخاذ إجراءات وقف الدعم عن 485 متعديا على…

دوت الخليج – أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، في 9 محافظات.

وأوضح سعد، في بيان صحفي مساء اليوم، أن ذلك يأتي بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية؛ تطبيقا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التي “تهدد مستقبل الأجيال المقبلة”.

وأضاف أن رئيس الوزراء تلقى تقريرا مفصلا تضمن بيانا ببيانات الذين تعدوا على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، في 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبني سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا.

وأشار إلى رصد حالات التعدى بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية.

كما نوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه جارٍ إعداد بيان بباقي المراكز على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.

وشدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمي مقدرات الأجيال القادمة؛ مؤكدا أن هذا الملف “يعد قضية أمن قومي للدولة المصرية”.

وأشار إلى المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.