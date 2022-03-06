- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
العربية دوت نت – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين، بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي، إن “كل الخيارات مطروحة”، فيما تواجه الإدارة الأمريكية مطالب بشمول قطاع النفط والغاز الروسيين بالعقوبات التي تم إعلانها.
وسعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن، إلى تجنب قطاع الطاقة، لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: محادثات أمريكية أوروبية عن احتمال حظر واردات النفط… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.