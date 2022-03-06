بلينكن: محادثات أمريكية أوروبية عن احتمال حظر واردات النفط…

العربية دوت نت – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين، بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي، إن “كل الخيارات مطروحة”، فيما تواجه الإدارة الأمريكية مطالب بشمول قطاع النفط والغاز الروسيين بالعقوبات التي تم إعلانها.

وسعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن، إلى تجنب قطاع الطاقة، لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.