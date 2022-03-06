مال وأعمال

مجدي الوليلي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد تضاعف النفط…

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رنا ممدوح _ توقع مجدي الوليلي عضو مجلس النواب وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ورئيس شركة الوليلي، أن يتأثر تسعير المواد الغذائية خلال المرحلة القادمة بعد الارتفاع المرتقب في أسعار النقل على صدى القفزة التي حققتها أسعار الطاقة عالميا عقب اجتياح روسيا لأراضي أوكرانيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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