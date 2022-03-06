عطية حماد: 3 آلاف جنيه زيادة في أسعار الدقيق الفاخر منذ…

إسلام فضل _ قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدقيق الفاخر ارتفعت في السوق المصرية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية بقيمة 3 آلاف جنيه للطن الواحد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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