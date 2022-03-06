إسلام فضل _ قال هيثم صادق، المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق إفريقيا، إن أغلب المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دانون مصر: أسعار المواد الخام ارتفعت 50% ومرشحة لزيادة جديدة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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