وليد جمال الدين: الحرب الروسية الأوكرانية المؤشر الرئيسي…

إسلام سالم _ قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وعضو مجلس إدارة شركة الحديثة لمواد العزل، إن أسعار جميع الخامات ترتفع بشكل مستمر في جميع دول العالم وليس محليًّا فقط، وذلك على مستوى جميع القطاعات والمنتجات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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