مال وأعمال

سمير نعمان: ارتفاع كبير بأسعار مستلزمات إنتاج الحديد

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إسلام سالم _ قال المهندس سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، رئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، إن أسعار مستلزمات إنتاج الحديد مرتفعة بشكل كبير متأثرة بأزمات سياسية بعيدة كل البعد عن أي عوامل أو تأثيرات اقتصادية، أبرزها يتمثل في غلق البحر الأسود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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