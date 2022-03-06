إسلام سالم _ قال المهندس سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، رئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، إن أسعار مستلزمات إنتاج الحديد مرتفعة بشكل كبير متأثرة بأزمات سياسية بعيدة كل البعد عن أي عوامل أو تأثيرات اقتصادية، أبرزها يتمثل في غلق البحر الأسود. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمير نعمان: ارتفاع كبير بأسعار مستلزمات إنتاج الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.