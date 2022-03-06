وزير المالية: نتوقع زيادة تكلفة استيراد القمح بأكثر من 12…

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سي ان بي سي _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، لـ CNBC عربية، إن مصر تتوقع زيادة تكلفة استيراد بند القمح فقط بأكثر من 12 مليار جنيه في الموازنة الحالية وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية التي تعصف بالعالم.
وأكد معيط إن التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة لها تأثير سلبي على موازنة العام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية لـ CNBC عربية “نستبعد تغيير مستهدف عجز الموازنة للعام المالي الحالي عند 6.9%.
هذا وصرح الوزير، إن مصر ستستكمل خطط إصدار الصكوك السيادية وسندات الساموراي رغم التوترات الجيوسياسية ، وأن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في البلاد متزنة.
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