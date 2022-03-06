إيفرجرو للأسمدة تستهدف بدء عملية التشغيل التجريبي للمرحلة…

قال الدكتور أشرف طلعت رئيس القطاع التجارى لشركة إيفرجرو للأسمدة، خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة AFA، ، ان الشركة تعمل حاليا على استكمال اعمال إنشاءات المرحلة الثالثة من المجمع الصناعي بالسادات, والتي سيتم خلالها استغلال حمض الهيدروليك HCL غير الصديق للبيئة في تحويله إلى أعلاف حيوانية ومخصبات.

وتوقع طلعت بدء عملية التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة في شهر إبريل القادم, علي أن تتم عملية التشغيل الفعلي بكمل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال شهر أغسطس القادم.

وأشار إلى أن الشركة ستضخ استثمارات بقيمة مليار جنية خلال العام الحالي سيتم توجيها بالكامل للإنتهاء من أعمال المرحلة الثالثة وباجمالى استثمارات 2.6 مليار جنيه ققط للمرحلة الثالثة.

وسيؤول عن تشغيل المرحلة الثالثة من المجمع الصناعي إنتاج 4 منتجات رئيسية هي، ثاني فوسفات الكالسيوم وهو منتج خاص بأعلاف المزارع السمكية والحيوانات والداجنة بطاقة إنتاجية 110 آلاف طن سنويًّا، وسماد أحادي سوبر فوسفات بطاقة 100 ألف طن، و33.6 ألف طن من حمض الفسفوريك، و90 ألف طن من كلوريد الكالسيوم، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 817,000 طن حاليا الي 1,150,000 طن سنويا.

على سياق متصل، شهد مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة AFA، ، الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة وشركة فوسفات مصر، تختص بتوريد الثانية صخر الفوسفات إلى الأولى لاستخدامه في تشغيل المرحلة الثالثة من مصانعها في مدينة السادات، لتصنيع مركب “داي كالسيوم فوسفات”، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 120 ألف طن سنويا.

وأوضح طلعت أن الحاجة الفعلية من صخر الفوسفات خلال العام التشغيلي الأول، تبلغ نحو مليون طن، مؤكدا على ضرورة وضع برنامج مشترك لضمان ضخ الخام على مدار العام بتركيز ثابت لعنصر الفوسفور،لا يقل عن 24٪، لضمان تحقيق الجودة المطلوبة في المنتج النهائي (داي كالسيوم فوسفات).

وكشف طلعت أن الشركة نجحت فى الانتهاء بالكامل مع عملية اندماج 5 من شركات مجموعة “إيفرجرو” في شركة واحدة هي “إيفرجرو للأسمدة المتخصصة”، ليصل إجمالي أصول الشركة الجديدة بعد الدمج لـ19 مليار جنيه و تغير العلامة التجارية الخاصة بالشركة

ولفت طلعت إلي الشراكة الاستراتيجية التى وقعتها شركته مع شركة بى كونيكت شريك أعمال ساب فى مجال حلول األعمال ، و التي تهدف إلى تفعيل التحول الرقمي للمجموعه لتطبيق أفضل نماذج التشغيل وأدارة عمليات المجموعة، والإطلاق إلى عالم أوسع فى ظل التحول الرقمى الذى تمر به مصر بل و العالم .

كما ستعمل مجموعة أيفرجرو مع بى كونيكت على تكوين خارطة طريق آمنة وقوية للتحول الرقمي تتماشى مع االستراتيجية الرقمية لمجموعة أيفرجرو مما سينتج عنه بيئة معلومات حديثة وأكثر مرونة وتعزيز كفاءة العمليات .