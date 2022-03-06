محمد معيط: المالية تستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية…

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باره عريان _ كشف د. محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات الإدارية والتكامل مع «مصر الرقمية».
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى قيام أكثر من 52 ألف شركة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى حين قامت أكثر من 43 ألف شركة بتفعيل حساباتها على المنظومة حتى الآن، وارسال أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ مما يعكس النجاح في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.
وأوضح معيط أنه قد تم النجاح من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية أن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة يدفعها الي التحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يضمن تعزيز جهود دعم القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
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