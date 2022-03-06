رضوى السويفي: لحظة رفع الفائدة على الجنيه لم تحن بعد.. لكنها…

باره عريان _ أكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية أن لحظة رفع الفائدة على الجنيه المصري لم تحن بعد، لكنها اقتربت. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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