الحكومة: تسيير رحلات مجانية لنقل السائحين الأوكران إلى دول…

دوت الخليج- أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، التوافق على تسيير رحلات من شركتي: مصر للطيران وإير كايرو؛ لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني؛ على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة.

وأشار سعد، في بيان لمجلس الوزراء مساء اليوم، إلى نقل حوالي 4000 سائح أوكراني، حتى الآن، مضيفًا: كما يتم تباعا الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن ذلك يأتي في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية، وفي ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكران، الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر.

وأوضح أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية تتمثل في: مد فترة إقامة السائحين الأوكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة.