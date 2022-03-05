موسكو: بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع…

العربية دوت نت ووكالات – قالت وزارة الخارجية الروسية، إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة معها، وذلك حسبما نقلته وكالة .

وتوعدت الخارجية الروسية السبت باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في موسكو، ردا على ما وصفته بـ”هستيريا العقوبات” في لندن خلال الصراع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن “ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا”، وفق .

أكبر مصرف تسليف روسي

يأتي هذا بعد أن قررت وزارة الخزانة البريطانية الثلاثاء إدراج “سبيربنك”، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات على خلفية هجوم أوكرانيا، وحذرت من أن تكاليف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سترتفع بالنسبة للكرملين.

كما حدّثت الوزارة قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات لتشمل إدراج “سبيربنك” Joint-Stock Company Sberbank، الذي يرزح فرعه الأوروبي تحت وطأة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

أكثر من 100 فرد وكيان

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن يوم 24 فبراير الفائت فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا.

وقال جونسون أمام البرلمان: “بشكل عام، سوف نجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي تم الإعلان عنها”.

عملية عسكرية واسعة النطاق

يذكر أن روسيا كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا مطالبة بنزع سلاحها الذي تعتبره مهدداً لأمنها. كما طالب الكرملين مراراً بوقف توسع الناتو شرق أوروبا، ورفض ضم كييف إليه.

غير أن تلك الهجمات العسكرية التي أتت بعد أيام من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، استنفرت المجتمع الدولي برمته، وأدت إلى فرض حزمة عقوبات غير مسبوقة على موسكو، شملت المصرف المركزي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، ووزير خارجيته، فضلاً عن عشرات المسؤولين السياسيين أيضاً. كما طالت مؤسسات تجارية كبرى، ومصارف عدة، فضلاً عن مئات رجال الأعمال المقربين من الكرملين.

إلى ذلك، أسفر الهجوم الروسي إلى توتر غير مسبوق بين موسكو والغرب، لاسيما الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي حذرت من أن أوروبا تمر بأخطر مرحلة أمنية وسياسية على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية.