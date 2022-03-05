أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان في أبريل عند 93.99 دولار…

_ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم السبت إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها مربان لشهر أبريل عند 93.99 دولار للبرميل. وكان السعر الرسمي للخام في مارس عند 85.11 دولار للبرميل.

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