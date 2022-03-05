مال وأعمال

أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان في أبريل عند 93.99 دولار…

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_ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم السبت إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها مربان لشهر أبريل  عند 93.99 دولار للبرميل.

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وكان السعر الرسمي للخام في مارس عند 85.11 دولار للبرميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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