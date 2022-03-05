مال وأعمال

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي

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روسيا اليوم – استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، السفير الأمريكي لدى موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج على “التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام”.

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وحذرت الوزارة السفير الأمريكي من أن تصريحات جراهام “تمثل هجوما يعتبره القانون الجنائي الروسي تعديا على حياة رجل الدولة وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك المقاضاة”.

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وكانت وكالة “فرانس برس” ذكرت أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام دعا في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس إلى أن يقوم “شخص ما في روسيا” باغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وتفوه جراهام في حوار مع قناة “فوكس نيوز” بعبارات صريحة وصادمة حرض فيها على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكتف بذلك، إذ نشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات حرض فيها مجددا بحماس أكبر على مثل هذا الفعل الإجرامي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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