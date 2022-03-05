بوتين: أي قرار بحظر جوي فوق أوكرانيا إشعار حرب

العربية نت _ على وقع مواصلة العمليات العسكرية لبلاده في أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لا يمكن أن تتسامح مع أي خطر يهددها، وسترد دون الأخذ في الاعتبار طبيعة الجهة المتورطة أو الداعمة لها.

وأكد بوتين الذي ظهر لأول مرة منذ فترة محاطاً عن قرب بالعديد من الأشخاص، خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة “إيروفولت” الروسية، أن قرار اتخاذ العملية العسكرية في أوكرانيا كان صعبا.

الحظر الجوي بالحرب!

كما شدد على أن روسيا لن تقبل إلا بأوكرانيا محايدة بلا سلاح يهدد أمنها، وحدودها على الإطلاق. وقال: “لن نقبل بالسلاح على حدودنا، ونسعى إلى التخلص من النزعة النازية التي تفشت بين بعض المسؤولين في كييف”.

وعن احتمال فرض حظر طيران فوق الأجواء الأوكرانية، أكد أن أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سنعتبرها مباشرة في الأنشطة العسكرية، تستوجب الرد.

أمننا والناتو

وكرر اتهام السلطات الأوكرانية بالتخطيط لتهديد الأمن الروسي. وقال “إذا دخلت كييف ضمن الناتو هذا يعني أنه بإمكان الحلف الدخول إلى أوكرانيا والقضاء على الجمهوريات في الشرق الأوكراني، فهل هذا مسموح؟!”.

وبين أن بلاده لم تستطع تجاهل التصريحات التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن تحول الجارة الغربية لقوة نووية، في إشارة إلى تصريحات صدرت سابقا عن مسؤولين غربيين، مبرراً بذلك الدوافع التي جعلت الكرملين ينفذ العملية العسكرية.

كما حذر من تصريحات كييف الأخيرة حول الحصول على سلاح نووي، معتبرا أن “لدى أوكرانيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي بنى تحتية نووية، وبالتالي فإن إمكانية تصنيعها لصواريخ باليستية وغيرها، أمر وارد جدا وحقيقي، ما يهدد أمن روسيا”، مشددا على “أنه لن يسمح بمثل هذا الخطر على أبواب بلاده”.