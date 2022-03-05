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روسيا: الاقتصاد العالمي سيتأثر حال فرض عقوبات أمريكية على…

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العربية نت _ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

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وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي، أن روسيا ليست معزولة، وهي أكبر من أن تفرض عليها أمريكا أو أوروبا “عزلة”.

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وأشار إلى أن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدرك تماما استحالة مشاركتها المباشرة في الأحداث الجارية في أوكرانيا.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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