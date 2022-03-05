روسيا: الاقتصاد العالمي سيتأثر حال فرض عقوبات أمريكية على…

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العربية نت _ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.
وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي، أن روسيا ليست معزولة، وهي أكبر من أن تفرض عليها أمريكا أو أوروبا “عزلة”.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدرك تماما استحالة مشاركتها المباشرة في الأحداث الجارية في أوكرانيا.
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